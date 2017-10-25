Свердловский школьник снял мультик, после чего им заинтересовались в полиции

Школьник из Березовского создал Lego-мультик, которым заинтересовались полицейские. «Он не патрулирует совместно с полицейскими улицы и не сидит в засадах, но его работа от этого не менее важна для силовиков, а называется она – профилактикой. Юноша собственными руками из элементов конструктора «LEGO» снял и смонтировал мультфильм о том, как не стать жертвой злоумышленников, находясь у себя дома», – рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

11-летний Илья Шарков решил напомнить детям и взрослым о том, почему не стоит открывать двери незнакомым людям, находясь у себя дома. Мальчик увлекается сборкой конструкторов, а с мультфильмом ему помогал старший брат Иван: ребята отсняли сотни фото и «оживили» фигурки.

«Съемочная группа пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области совместно с начальником отдела полиции по городу Березовскому подполковником Сергеем Матвиенко, членом Общественного совета при ОМВД Андреем Теребениным и председателем Совета ветеранов Алексеем Глушковым решили навестить юное дарование по месту жительства, чтобы поблагодарить за весомый вклад в дело профилактики преступности. В торжественной обстановке парню вручили новый конструктор, дабы интерес к творчеству и в дальнейшем не пропал. Пусть творит во благо своих земляков», – отметил полковник Горелых.

Кстати, Илья не только увлекается конструкторами, он изучает два иностранных языка, играет на саксофоне, намерен стать режиссером и научиться фехтовать. Талантливый 11-летний школьник, кстати, снимался в короткометражном музыкальном фильме Сергея Пантыкина «Фанатка».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 25.10.17

На окраине Уралмаша в частном доме задохнулись угарным газом мальчики 2 и 4 лет. / Место Буркова в Госдуме займет свердловский депутат Дмитрий Ионин. / На проспекте Ленина перед итоговой проверкой срочно укладывают плитку в снег (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»