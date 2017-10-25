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Среда, 25 октября 2017, 20:28 мск

российское информационное агентство 18+

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Свердловский школьник снял мультик, после чего им заинтересовались в полиции

Свердловский школьник снял мультик, после чего им заинтересовались в полиции

Школьник из Березовского создал Lego-мультик, которым заинтересовались полицейские. «Он не патрулирует совместно с полицейскими улицы и не сидит в засадах, но его работа от этого не менее важна для силовиков, а называется она – профилактикой. Юноша собственными руками из элементов конструктора «LEGO» снял и смонтировал мультфильм о том, как не стать жертвой злоумышленников, находясь у себя дома», – рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

11-летний Илья Шарков решил напомнить детям и взрослым о том, почему не стоит открывать двери незнакомым людям, находясь у себя дома. Мальчик увлекается сборкой конструкторов, а с мультфильмом ему помогал старший брат Иван: ребята отсняли сотни фото и «оживили» фигурки.

«Съемочная группа пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области совместно с начальником отдела полиции по городу Березовскому подполковником Сергеем Матвиенко, членом Общественного совета при ОМВД Андреем Теребениным и председателем Совета ветеранов Алексеем Глушковым решили навестить юное дарование по месту жительства, чтобы поблагодарить за весомый вклад в дело профилактики преступности. В торжественной обстановке парню вручили новый конструктор, дабы интерес к творчеству и в дальнейшем не пропал. Пусть творит во благо своих земляков», – отметил полковник Горелых.

Кстати, Илья не только увлекается конструкторами, он изучает два иностранных языка, играет на саксофоне, намерен стать режиссером и научиться фехтовать. Талантливый 11-летний школьник, кстати, снимался в короткометражном музыкальном фильме Сергея Пантыкина «Фанатка».

Новый День: Свердловский школьник снял мультик, после чего им заинтересовались в полиции

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