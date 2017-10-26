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Четверг, 26 октября 2017, 10:35 мск

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Екатеринбург

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Рано утром у Привокзальной площади в Екатеринбурге погиб мужчина-пешеход (ФОТО)

Рано утром у Привокзальной площади в Екатеринбурге погиб мужчина-пешеход (ФОТО)
Фото ГУ МВД по Свердловской области

Сегодня рано утром возле Железнодорожного вокзала в Екатеринбурге грузовая «газель» сбила мужчину-пешехода.

Как сообщили в городском ОГИБДД, несчастный случай произошел около 05:30 у дома № 106 на улице Челюскинцев. Водитель «Газель Некст», ехавший со стороны улицы Свердлова в направлении проспекта Космонавтов, сбил мужчину, который перебегал проезжую часть слева направо. Пешеход от полученных травм скончался на месте, его личность устанавливается.

Новый День: Рано утром у Привокзальной площади в Екатеринбурге погиб мужчина-пешеход (ФОТО)

Известно, что грузовой автомашиной управлял водитель 1979 года рождения со стажем 20 лет. С его слов, мужчина неожиданно выбежал из-за легкового автомобиля, который двигался в левом ряду, водитель применил экстренное торможение, но избежать наезда не смог. В социальных сетях очевидцы отмечают, что погибшему достаточно было пройти несколько шагов пешком, чтобы перейти улицу по подземному переходу.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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