Рано утром у Привокзальной площади в Екатеринбурге погиб мужчина-пешеход (ФОТО)

Сегодня рано утром возле Железнодорожного вокзала в Екатеринбурге грузовая «газель» сбила мужчину-пешехода.

Как сообщили в городском ОГИБДД, несчастный случай произошел около 05:30 у дома № 106 на улице Челюскинцев. Водитель «Газель Некст», ехавший со стороны улицы Свердлова в направлении проспекта Космонавтов, сбил мужчину, который перебегал проезжую часть слева направо. Пешеход от полученных травм скончался на месте, его личность устанавливается.

Известно, что грузовой автомашиной управлял водитель 1979 года рождения со стажем 20 лет. С его слов, мужчина неожиданно выбежал из-за легкового автомобиля, который двигался в левом ряду, водитель применил экстренное торможение, но избежать наезда не смог. В социальных сетях очевидцы отмечают, что погибшему достаточно было пройти несколько шагов пешком, чтобы перейти улицу по подземному переходу.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.10.17

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