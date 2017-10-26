Посмотреть на врага народа и проникнуть в мозг Стравинского смогут екатеринбуржцы на фестивале «Территория»

С 28 ноября по 3 декабря в Екатеринбурге пройдет фестиваль-школа современного искусства «Территория Ельцин-центра» – «дочерний» проект знаменитого московского фестиваля «Территория. На Урал привезут не только лучшие «живые» спектакли проекта, но и видеоподборку лучших постановок прошлых лет, которые успели стать легендой. Также в рамках фестиваля пройдут лекции именитых театралов.

XII фестиваль «Территория» только что завершился в Москве. А уже через месяц проект стартует в Екатеринбурге: с 28 ноября по 3 декабря региональную «дочку» «Территории» примет Ельцин-центр. В программе – спектакли, мастер-классы от ведущих практиков актуального театра и лекции театральных критиков.

«В Екатеринбурге «Территория» представит три спектакля, которые наглядно демонстрируют разнообразие современного театрального ландшафта, – документальный спектакль в нетеатральном пространстве, иммерсивный спектакль-квест и свидетельский танцевальный перформанс, – рассказали в Ельцин-центре. – Откроет фестиваль спектакль мастерской Дмитрия Брусникина «До и после», премьера которого прошла на фестивале в Москве в 2016 году. В течение года спектакль играли в Новом пространстве Театра наций с неизменными аншлагами. Также на протяжении всего фестиваля зрители смогут стать участниками иммерсивного спектакля-квеста в жилых квартирах «В гостях Европа». Создатели спектакля – главные герои европейского документального театра – компания «Римини протокол». Завершит театральную программу свидетельский танцевальный перформанс The_ Marusya от костромской танцевальной компании «Диалог данс», пионеров и авангардистов российского современного танца».

Кроме «живых» спектаклей, на екатеринбургской «Территории» можно будет увидеть легендарные постановки зарубежных театров в записи. Видеоретроспектива охватит несколько лет. Зрители увидят спектакль Томаса Остермайера «Враг народа», поставленный в берлинском «Шаубюне». Спектакль по пьесе Генриха Ибсена в адаптации Флориана Борхмейере – история героя, в одиночку противостоящего бюрократии. «Ибсеновский доктор Стокман, уважаемый в городе человек, отец семейства, в инсценировке превратился в яппи – молодого профессионала, у которого недавно родился первенец. На фестивале в Москве случилось уникальное: в поддержку доктора Стокмана в кульминационный момент спектакля на сцену вышла почти половина зала Театра наций», – рассказали организаторы фестиваля.

Также в программе видеоретроспективы: междисциплинарный спектакль «Rausch» на стыке современного танца, музыки и новой драмы от режиссера и драматурга Фалька Рихтера, поставленный в немецком театре «Шаушпильхаус»; VSPRS хореографа Алана Плателя – главное событие Авиньонского фестиваля 2006; ITMOI – спектакль-посвящение Игорю Стравинскому и другие.

И, наконец, параллельно будет идти образовательная программа «Территории». Пройдут режиссерский мастер-класс профессора школы-студии МХАТ Дмитрия Брусникина, встреча с художником, обладателем «Золотой маски» Ксенией Перетрухиной, мастер-класс по физическому театру от хореографа Евгения Кулагина и другое.

Подробную программу «Территории» в Ельцин-центре можно посмотреть на сайте.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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