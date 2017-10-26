В Екатеринбурге ограбили очередной салон связи (ФОТО)

В Екатеринбурге неизвестные ограбили салон сотовой связи «Мотив» на улице Технической. Преступники проникли в помещение, разбив стеклянную входную дверь.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД, информация об ограблении поступила в полицию 25 октября в 8:30. «На место выезжала оперативно-следственная группа отдела полиции №10, проведен осмотр места происшествия. По факту случившегося проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение», – прокомментировали в полиции. Сейчас устанавливается сумма нанесенного салону ущерба.

Фото: паблик «Инцидент Екатеринбург»

Напомним, Екатеринбург периодически накрывает волна ограблений салонов сотовой связи. Последняя серия произошла в сентябре. В течение лишь одной недели нападениям подверглись как минимум шесть торговых точек мобильных операторов, о которых известно СМИ. Целью преступников стали павильоны «Связного», «Мегафона» и «Евросети» на улицах: Латвийская, Малышева, Викулова, Техническая, Сухоложская, Белореченская и Сиреневом бульваре. Также несколько парней с битами ограбили «Связной» и «Билайн» в ТЦ «Кит».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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