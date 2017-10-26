Обеспечить жильём всех свердловских сирот невозможно: «Их число растёт слишком быстро»

Свердловская область не успевает строить жильё для детей-сирот, их становится всё больше с каждым годом. Количество очередников уже почти в два раза превышает число квартир, которые планируется построить для них с 2017 по 2024 год. Прокуратура требует кардинально увеличить расходы на обеспечение сирот жильём, но власти такой возможности не видят.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», проблема в очередной раз обсуждалась сегодня на заседании комитета заксобрания по бюджету. Председатель комитета Владимир Терешков заявил, что, по его мнению, область делает все, что в ее силах, но этого недостаточно, а федеральные власти от проблемы фактически самоустранились. «Возможно, я не прав, но складывается впечатление, что Федерация сказала: это проблема субъекта, решайте ее сами, но мы дадим поручение надзорным органам, чтобы они за вами следили», – заявил депутат. По его словам, областная прокуратура предложила заксобранию только до конца 2017 года увеличить расходы на жильё для детей-сирот на 872 млн, но это невозможно, так как «деньги на дороге не валяются, бюджет сбалансирован». В ходе корректировки бюджета на 2017 год депутаты нашли возможность направить на эти цели дополнительно только 100 млн рублей. Правительству также рекомендовано увеличить данное расходное обязательство в проекте бюджета на 2018 год.

Вице-спикер Владимир Власов добавил, что необходимо скорректировать действующую программу развития строительного комплекса Свердловской области на 2017-2024 годы. Целевым показателем на 2024 год является обеспечение жильём 3787 детей-сирот, тогда как уже сейчас в очереди по получение жилья стоят 5678 человек, имеющих на это право.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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