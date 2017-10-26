В заксобрании сформировали свою половину согласительной комиссии по бюджету

Комитет заксобрания по бюджету на своём сегодняшнем заседании обсудил состав временной согласительной комиссии, которая будет работать над балансировкой проекта бюджета на 2018 год.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в комиссию войдут 28 депутатов и 28 чиновников областного правительства.

Председатель комиссии Владимир Терешков пояснил, что при ее формировании предпочтение отдавалось депутатам, которые работают на постоянной основе, то есть получают зарплату. С его точки зрения, это позволит требовать от народных избранников активной и ответственной работы.

По этому принципу в комиссию вошли председатель заксо Людмила Бабушкина, пять ее заместителей, председатели всех профильных комитетов и постоянных комиссий, заместители председателей комитетов. Кроме того, в комиссию вошли все шесть членов бюджетного комитета.

Добавим, что впервые проект бюджета на следующий год представит на заседании правительства глава минфина Галина Кулаченко 31 октября, после чего он будет внесён на рассмотрение заксобрания.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 26.10.17

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