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Четверг, 26 октября 2017, 14:54 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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Евгений Артюх предложит своих друзей на должности областных министров

Евгений Артюх предложит своих друзей на должности областных министров

Бывший депутат заксобрания Евгений Артюх, один из лидеров Свердловского отделения «Опоры России», заявил, что организация планирует выдвинуть собственных претендентов на посты министров экономики и инвестиций и развития Свердловской области, так как, по его данным, желающих в регионе пока не слишком много.

«В нашем шорт-листе Илья Тыщенко – председатель РО «Опоры», и Дмитрий Ханин, зам председателя совета РО и член комитета по ОРВ. Среди обсуждаемых кандидатур также Николай Савин, член совета РО, руководитель компании МАН, и Григорий Аптер, зам председателя совета РО, член Общественного совета при Ростехнадзоре», – сообщил общественник.

Как пояснил Евгений Артюх, далее алгоритм будет таким: «После обсуждения и согласования кандидатур на площадке «Опоры» кандидаты подают заявки на конкурс, мы поддерживаем организацией».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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