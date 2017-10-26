В Екатеринбург летит Ольга Голодец. На повестке дня – эффективность российских вузов

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец посетит Екатеринбург с двухдневным рабочим визитом.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, под председательством вице-премьера 27-28 октября в Екатеринбурге состоится заседание Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров (совет проекта 5-100).

В составе совета – 12 экспертов, в том числе 6 представителей зарубежных стран. Среди них директор-основатель Центра международного высшего образования Бостонского колледжа Филип Альтбах, председатель национальной службы здравоохранения Англии Малколм Грант, генеральный директор Левенского католического университета Конрад Дебакер, президент Гонконгской академии наук Лап-Чи Цуи. Заместители председателя совета – министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева и научный руководитель Московской школы управления «Сколково» Андрей Волков.

В рамках совета в субботу 28 октября в УрФУ пройдет совещание с руководителями вузов на тему «Российское образование в глобальном пространстве». В масштабном мероприятии примут участие ректоры и команды 21 вуза-участника проекта 5-100, а также руководители 100 вузов со всей страны.

Напомним, что в целях реализации задачи по обеспечению вхождения к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов, Правительством РФ с 2013 года предоставляется господдержка отобранным по результатам открытых конкурсов ведущим университетам России. Решение о предоставлении господдержки вузам принимается Минобрнауки России на основе рекомендаций совета.

По окончании второго дня заседания совета, в субботу, в Доме Севастьянова Ольга Голодец ответит на вопросы уральских журналистов.

Москва, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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