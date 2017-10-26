Медикам УГМУ презентовали проект кластера будущего, где они будут жить, лечить и делать научные открытия

Сегодня в Екатеринбурге состоялась встреча студентов и преподавателей Уральского государственного медицинского университета с ректором Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петром Глыбочко. Он рассказывал уральским медикам о том, как будут учить врачей в ближайшем будущем, а свердловчане, в свою очередь, показали проект медицинского кластера, который создается в Екатеринбурге. Проект московскому гостю и представителям УГМУ презентовал генеральный директор «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.

«Мне как простому больному тоже бы хотелось лечиться в клинике будущего, но не в Москве, а в Екатеринбурге. Лет пять назад у нас возникла идея создания кластера, нас поддержали – и губернатор, и медицинское сообщество – без этого нельзя было бы двигаться куда-то», – сказал Киселев.

Он напомнил, что после того, как проект был представлен вице-премьеру Ольге Голодец, она внесла в него коррективы – и их учли. «Когда Голодец посмотрела, сказала, что нужна еще университетская клиника. Она уже присутствует в плане. На площадке кластера мы хотим разметить и университет, и медицинские учреждения, а также производство, которое будет закрывать наши потребности. Ведь президент России поставил для нас задачу – импортозамещение. И не только в текущем моменте. Нам надо разрабатывать лекарства, которые у нас не существуют пока», – сказа представитель «РСГ-Академическое».

Виктор Киселев рассказал, что бизнес и правительство Свердловской области уже подписали соглашение по строительству корпусов НИИ охраны материнства и детства. «Мы создали финансовую модель, чтобы оно было начато. Максимум через два года хотим закончить строительство. Все работы – под эгидой правительства, а мы софинансируем – порядка 1 млрд рублей», – сказал гендиректор компании.

Что касается университета, то медико-техническое задание находится сейчас на рассмотрении министерства здравоохранения. «Я надеюсь, мы получим одобрение. На основании него мы сделаем проект и приступим к строительству в рамках 155 ФЗ о концессиях. Первоначально мы, как закончим разработку проектно-сметной документации, начнем строительство университетских площадей – 25 тысяч квадратных метров, а всего запланировано 100 тысяч. А также построим шесть тысяч квадратных метров общежитий, всего предусмотрено 24 тысячи, плюс еще планировали построить два общежития на четыре тысячи квадратных метров для иностранных студентов», – рассказал Виктор Киселев.

И.о. ректора УГМУ Ольга Ковтун напомнила, что врачи могут подавать заявления на покупку квартир на территории кластера в 19-этажном доме, который строится специально для медиков. «Цена уникальная, такой цены нет и не будет – по цене 46 тысяч рублей за квадратный метр», – отметила она.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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