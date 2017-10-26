Замерзает целый микрорайон: коммунальщики отключили от горячей воды и отопления дома в Полесье

В Екатеринбурге с утра замерзает микрорайон Полесье. Виной всему стали коммунальщики. Накануне в управляющую компанию поступила телефонограмма о необходимости отключения нескольких жилых домов комплексов Полесье-1 и Полесье-2 от теплоснабжения и горячей воды в связи с необходимостью врезки в теплосети. Почему работы, связанные с отключениями, необходимо проводить в октябре, когда в Екатеринбурге уже установился снежный покров, и температура воздуха перешла за минусовую отметку, не ясно. Тепло и горячая вода исчезли в сотнях квартир сегодня в 9 утра и до сих пор не появились, сообщают местные жители.

В телефонограмме коммунальщиков сообщалось, что возобновление теплоснабжения произойдёт в 16.00. Однако до сих пор батареи остаются холодными, в кранах горячей воды – пусто. В диспетчерской службе управляющей компании никакой информации по поводу отключений дать не могут.

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.10.17

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