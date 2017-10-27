Генный терапевт и молекулярный диетолог против участкового из поликлиники: каких врачей будут выпускать медвузы России 

Сегодня в Екатеринбурге пройдет заседание Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ. На нем защищать свои программы, от которых зависит финансирование университетов, академий и институтов, будут и медицинские вузы, которые пока что жалуются на нехватку средств, недостаток специалистов и невозможность дать студентам практику. О проблемах и будущем российского образования в сфере здравоохранения накануне рассказал ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, академик РАН Петр Глыбочко.

По его словам, сейчас в России 46 вузов, которые подведомственны Минздраву РФ. По его словам, все они получают недостаточно денег – финансирование идет по подушевому принципу из расчета около 70 тысяч на студента. «А что такое 70 тысяч? Это мало. Вузы Минобразования получают по 200-300 тысяч рублей на студента. Но этот вопрос проработан – и спикером Госдумы Вячеславом Володиным, и премьер-министром Дмитрием Медведевым. Последний даже сказал: «Мне эти вопросы надоели, я прошу дать в течение недели срок, чтобы финансирование было выровнено. Мы выйдем на 135 тысяч, а надо 170-200 тысяч на студента, тогда мы будем готовить хороших специалистов, хотя и сейчас неплохих», – отметил Глыбочко.

Он рассказал, что сейчас в России переходят на новые принципы обучения медиков – еще со школы. «Если брать наш университет, у нас около 5000 школьников в Москве готовятся, в двух предуниверсариях еще по 400 человек обучаются, на это идет финаниросвание университета и мэрии Москвы, дети сдают предпрофессиональный экзамен и получают плюсом десять баллов к ЕГЭ. Так что шанс поступить у них достаточно высокий, и это неслучайные люди. Со школы надо работать», – сказал Глыбочко.

Академик уточнил, что и университетские программы нуждаются в коррекции. «Нам нет необходимости снова химию и биологию изучать, как мы это делали в школе, все это должно уйти, и оно уйдет. Нам нужна клиническая биохимия и биология другого уровня. Из программ обучения надо это убирать и с первого курса готовить практикоориентированных студентов. Поэтому сейчас наши студенты хорошо в теории подкованы, а практически – на троечку. У нас для этого, например, созданы школы мастерства – в Сеченовском университете их 30. По хирургии, терапии, гинекологии, проктологии, и так далее. Ребята занимаются во внеучебное время, по вечерам, в группах, которые ведет преподаватель, прошедший конкурс. Мы ему за эти занятия дополнительно тысячу долларов платим. Зато ему программы никто не спускает, он сам все формирует. И отзывы среди студентов хорошие, да и конкурс для поступления в эти школы мастерства высокие», – привел пример ректор Сеченовского университета.

По его словам, нужны и университетские клиники – такие есть только у 10 минздравовских вузов. «Вузы без клинической базы имеют полное право создавать университетские клиники на базах городских и областных больниц, все эти документы есть, это поддержано Скворцовой, у нас такие клиники работают, наши заведующие кафедрами работают там директорами. Вы помните, у нас была большая проблема, когда доценты и профессора не имели права лечебной работой заниматься. И теперь это право есть», – сообщил глава Первого меда.

Впрочем, не все так радужно. «Мы провалились по аспирантуре. Провалились очень сильно. Количество обучающихся в аспирантуре не соответствует количеству защищенных в вузе. Можно кивать на закон об образовании или еще куда-то показывать, но это наши косяки – вузовского сообщества и нашего профессорско-преподавательского состава. Перестали заниматься, перестали заинтересовывать ребят, чтобы они шли на преподавательскую работу в дальнейшем. Дойдет до того, что у нас анатомию будут ветеринары вести. Поднимем этот вопрос на совете вузов», – сказал Глыбочко.

С другой стороны, российское медицинское образование уже заглядывает в будущее. В стране 500 студентов разных вузов были набраны в школу «Медицина будущего», параллельно с дипломами терапевтов они получат знания и «корочки» по специальностям, которые еще только начинают формироваться, – специалист генной терапии, IT-врач, специалист по клеточным технологиям, молекулярный диетолог, специалист по здоровому старению, и так далее. «К 2020 году мы закончим технологический парк биомедицины, где будут представлены регенеративные, молекулярные, клеточные технологии. Как бы вы ни обижались, но лучших студентов мы должны будем у вас забрать – вы им не можете дать, что мы можем. После третьего курса мы набираем ребят на конкурсной основе – 100 человек в школу «Медицина будущего». Средний балл у них по ЕГЭ – 99. Они 100% будут проходить стажировку за рубежом, будут проводить научные исследования, создавать новые фармпрепараты, новые биопродукты, новую генную терапию, и этот процесс уже идет», – отметил Петр Глыбочко.

На футуристические планы ректора Первого меда журналисты заметили, что с практикой у молодых врачей по-прежнему не все гладко, а интернатура в прежнем виде вовсе упразднена. «А кто сказал, что это панацея? Что студент будет подготовлен достаточно после года в интернатуре, если мы его шесть лет учим? Да и 100% выпускников не могут пойти в стационар. Тут надо вопрос не только вузам задавать, но и людям, ответственным за практическое звено здравоохранения, – что делать с амбулаторно-поликлиническим звеном. Да, мы готовим врачей, но, коллеги, должна быть выпускнику понятна зарплата, соцпакет, жилье. «Земский» врач работает – миллион платим. Мы должны создать соцпакет и для выпускника. На Национальной медицинской палате будем обсуждать, сколько врач должен отработать на амбулаторно-поликлиническом звене. Кто-то должен оставаться в поликлиниках, кто-то – должен расти. Ведь у нас с советских времен непрестижно идти в поликлиники, престижно работать в стационаре. Нам надо поставить рядом их, чтобы была ротация врачей. Полгода там, полгода там. Доверие пациентов к таким врачам выше – мы поставили эксперимент. Но тут придётся внести изменения или поправки в законы», – добавил Глыбочко.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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