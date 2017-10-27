УК ДЕЗ Каменского района наказана за текущие крыши и трещины в стенах домов

Жители 11 многоквартирных домов в Каменском районе пожаловались на свою управляющую компанию, которая не выполняла обязанностей по содержанию общедомового имущества.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, речь идет о домах в селах Позариха, Кисловское и Маминское, которые обслуживает ООО «УК «ДЕЗ Каменского городского округа».

Жители жалуются на трещины и пробоины в шиферной кровле, протечки на стенах и потолке, трещины межпанельных швов, мусор в подвалах, наличие незакрепленных козырьков подъездов, разрушение оголовков вентиляционных шахт. УК нарушения не устраняет. По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении руководителя ООО «УК «ДЕЗ Каменского городского округа» административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3. КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». Мировой судья судебного участка № 2 Каменского судебного района назначил виновному штраф в 50 тыс. рублей.

Кроме этого, прокуратура направила в суд исковые заявления в интересах пенсионеров, проживающих в 6 многоквартирных домах, о проведении ремонтных работ. Фактическое устранение нарушений жилищных прав граждан находится на контроле прокуратуры.

Каменский район, Служба информации РИА «Новый День»

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