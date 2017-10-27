Во время гололеда уральцы предпочитают страховать смартфоны вместо жизни

Опасаясь падения на льду, жители Урала страхуют смартфоны. В октябре количество страховок, оформленных на гаджет, выросло на треть.

Статистику подсчитали в салонах связи «Мегафон». Причем среди всех страховок, оформленных по УрФО на гаджеты, треть приобрели жители Свердловской области. А по приросту жителей, переживающих за телефоны, лидируют пермяки и челябинцы. Здесь отмечена наибольшая динамика числа страховок к сентябрю.

На верхней строчке рейтинга продукции, которую пользователи хотят уберечь от неприятностей – девайсы Samsung, они занимают четверть объема всех застрахованных телефонов в октябре. Второе место у Apple, а бронза досталась смартфонам ZTE. Четвертое место делят Asus, Xiaomi и Vertex.

«Жизнь без смартфона – почти утопия. Навигаторы, онлайн-переводчики, фитнес-трекеры, датчики уровня сахара и другая начинка телефона делает нас спокойнее и увереннее в будущем. Поэтому люди переживают, что устройство выйдет из строя, и хотят гарантированно восстановить его после несчастного случая с наименьшими финансовыми потерями», – рассказал директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Сергей Алферов. При этом страховать телефоны можно не только от механического воздействия, но и от повреждения жидкостью, при пожаре, от электротока, утраты устройства в результате кражи, грабежа или разбоя.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.10.17

Мать призывника из Екатеринбурга отсудила 77 тысяч у юристов за обман при оформлении военного билета. / Halloween, экскурсия по Уралмашу, «Би-2» и фестиваль красоты – WEEKEND в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО). / УК ДЕЗ Каменского района наказана за текущие крыши и трещины в стенах домов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»