В Туринске экс-начальница почты присвоила себе чужую пенсию

В Туринске перед судом предстанет бывшая начальница отделения «Почты России», которая обвиняется в служебном подлоге и присвоении чужой пенсии. В общей сложности 56-летняя женщина «получила» свыше 53 тысяч рублей, подделывая подписи в документах.

По данным следствия, преступления были совершены в период с июля по сентябрь 2016 года. Обвиняемая вносила ложные сведения в поручения на доставку пенсионных выплат, которые предназначались одной из жительниц Туринска, и расписывалась в получении денег от имени пенсионерки. Обман раскрылся, когда сын пожилой женщины обратился в правоохранительные органы. По словам мужчины, он получает в отделении почты пенсию матери по доверенности, за которой ухаживает на дому. По личным причинам он в течение нескольких месяцев пенсию не получал, а когда явился в почтовое отделение, то ему выдали деньги только за 2 месяца. После длительного выяснения причин невыдачи пенсии и обещаний начальника отделения почты разобраться в ситуации, мужчина написал заявление в правоохранительные органы по факту невыдачи пенсии матери за 3 месяца, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В отношении экс-начальницы было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», а также по ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». В ходе следствия обвиняемая признала вину в полном объеме. Материалы уголовного дела переданы в суд.

Туринск, служба информации РИА «Новый День»

Туринск. Другие новости 27.10.17

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