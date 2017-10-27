В Сухом Логу семья с детьми отравилась газом

В Сухом Логу женщина с двумя детьми отравились газом. Их жизни спасти удалось, правоохранительные органы разбираются, почему в многоквартирном доме случилось ЧП.

Вчера на пульт дежурной службы поступило сообщение об отравлении газом семьи – 33-летней женщины и двоих ее сыновей в одной из квартир многоквартирного дома по ул. Гагарина в городе Сухой Лог. Пострадавших привезли в больницу, сегодня их перевели из реанимации в палату терапии.

«В ходе проверки будет установлено, надлежащим ли образом проверялось соответствующими уполномоченными органами газовое оборудование в данной квартире; проверялось ли в течение текущего и 2016 г. состояние каналов дымоудаления. Будут выяснять иные возможные причины. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области

Сухой Лог, служба информации

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