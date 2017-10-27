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Пятница, 27 октября 2017, 14:07 мск

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Екатеринбург

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На Шарташе за антисанитарию закрыли кафе «Каспий»

На Шарташе за антисанитарию закрыли кафе «Каспий»

В Екатеринбурге на месяц закрыли кафе «Каспий» на Шарташе. В заведении царила антисанитария. Судебные приставы уже опечатали вход, чтобы посетители не смогли попасть внутрь.

Работа кафе была приостановлена по решению Октябрьского районного суда. «Каспий» привлекли к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания в кафе, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению». По решению суда деятельность кафе приостановлена на 30 суток.

«Судебными приставами опечатаны входные группы кафе, чтобы исключить доступ гостей, на дверях размещены соответствующие надписи», – сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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