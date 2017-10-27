Первые жертвы непогоды: на Арамильском тракте ВАЗ столкнулся с иномаркой (ФОТО)

Арамиль, Октябрь 27, служба информации – В окрестностях Екатеринбурга зафиксированы первые ДТП, причиной которых стали дождь, снег и скользкая дорога.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, в 07:05 на 1 км Арамильского тракта водитель ВАЗ-2104, ехавший со стороны Екатеринбурга, на скользкой дороге не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Джилли». В результате аварии в 36-ю ГКБ с травмами различной степени тяжести доставлены водитель и два пассажира ВАЗ-2104. Водитель иномарки не пострадал. Транспортные средства получили значительные механические повреждения.

В ГИБДД добавляют, что снег и дождь ухудшили состояние проезжей части и видимость на дороге. Сцепление колес с дорожным покрытием стало слабее, а обзорность – хуже. Если ночью температура воздуха опустится ниже нулевой отметки, то мокрая дорога превратится в каток, значит, возрастет опасность дорожно-транспортных происшествий. Особенно опасно становится на развязках и объездных автодорогах, где скорость движения выше. Инспекторы советуют водителям срочно заменить летнюю резину на зимнюю.

Екатеринбург. Другие новости 27.10.17

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