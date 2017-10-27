В Ивделе товарный поезд протаранил легковой автомобиль

Сегодня утром в Ивделе около 8 часов утра на железнодорожном переезде товарный поезд врезался в автомобиль ВАЗ-2111. В результате аварии пострадали две женщины.

По информации свердловской Госавтоинспекции, женщина – водитель легковушки выехала на переезд на запрещающий сигнал светофора, где в этот момент проходил товарный поезд в составе локомотива и шести вагонов.

«В результате ДТП женщина – водитель получила серьезные травмы и была госпитализирована. Вместе с ней в автомобиле на переднем пассажирском сиденье находилась еще одна женщина. Она также доставлена в больницу, где ее осматривают врачи», – сообщает пресс-служба ведомства.

По словам машиниста локомотива, он видел ВАЗ еще на подъезде к переезду, так как автомобильная дорога идет рядом с железнодорожной линией. Перед переездом автомобиль, в непосредственной близости от поезда, начал движение. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Ивдель, служба информации РИА «Новый День»

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