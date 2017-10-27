Для благоустройства Центрального стадиона высадили тысячи кустов и деревьев

Генподрядчик отчитался о завершении благоустройства территории стадиона и прилегающих к нему улиц. Всего было высажено 150 деревьев, 2 тысячи кустарников, обустроены цветники и альпийские горки. По всей видимости, основные работы производились внутри ограждений, поскольку прохожие пока не заметили глобальных перемен вокруг арены.

По данным подрядчика, общая площадь благоустройства составила около 8 га. На прилегающем к «Екатеринбург-Арене» участке высажено более 150 хвойных и лиственных деревьев, около 2 тысяч кустарников, обустроено 180 квадратных метров альпийских горок и 340 квадратных метров многолетних цветников.

Вокруг стадиона построена беговая дорожка длиной 800 метров, выполненная из профессионального прорезиненного антискользящего покрытия. Зимой дорожку можно будет заливать и использовать для катания на коньках. В ближайшее время на прилегающей к стадиону территории будут установлены скамейки, урны и другие малые архитектурные формы. Вокруг стадиона построены четыре постоянные входные группы по 110 метров каждая и две временные. Установленные там рамки досмотра позволят проверять входящих на все возможные опасные и запрещенные предметы.

«На «Екатеринбург-Арене» продолжаются работы по монтажу архитектурной подсветки – специалисты ведут пуско-наладочные работы. Тестирование медиафасада проводится в вечернее время: проверяется работа всего оборудования, установленного по периметру фасада, а также системы управления визуальными эффектами, включаются различные цветовые режимы», – сообщает подрядчик.

Также продолжаются отделочные работы в подтрибунных помещениях. Сейчас оборудуются 16 буфетов и 24 пункта продажи напитков и снеков. Пространство оформляется системами навигации как внутри, так и снаружи стадиона.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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