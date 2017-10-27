Полиция и ФСБ поймали хулигана, «минировавшего» ТЦ

Сотрудники полиции и ФСБ задержали мужчину, который «заминировал» торгово-развлекательный центр в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Об этом рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Речь идет об эпизоде от 14 октября. Мужчина позвонил на линию «112» и сообщил о заложенной бомбе.

«Органами внутренних дел совместно с вспомогательными службами был незамедлительно проведен комплекс необходимых мер реагирования. Предметов, представляющих опасность внутри служебных помещений и на прилегающей территории,к счастью, специалисты не обнаружили. По факту поступившего заведомо ложного сообщения подразделением дознания территориального ОВД возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ», – рассказал полковник Горелых.

Полицейские и чекисты установили, что звонок совершил неработающий и ранее неоднократно судимый за совершение краж местный житель Денис Ш.1993 года рождения. «В ходе допроса он дал признательные показания, пояснив, что звонок совершил из хулиганских побуждений, так как раньше у него якобы был конфликт с начальником службы безопасности ТРЦ», – сказал представитель регионального ГУ МВД. «Шутнику» грозит до трех лет лишения свободы. По предварительным данным, материальный ущерб, причиненный торговому центру из-за простоя и проверок, может превышать 2 млн рублей.

«В связи с этим полиция и ФСБ Свердловской области осуществляют сбор доказательной базы с целью переквалификации возбужденного уголовного дела на часть 2 статьи 207 УК РФ. Это позволит привлечь «шутника» к более суровой ответственности – штрафным санкциям в доход государства на крупную сумму или тюремному сроку до пяти лет. Расследование продолжается», – добавил Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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