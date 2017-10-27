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В Первоуральске пропал 13-летний подросток (ФОТО)

В Первоуральске пропал 13-летний подросток (ФОТО)

Полицейские Первоуральска ищут 13-летнего Максима Щербакова, который 22 октября около 12:00 ушел из дома и не вернулся. Ранее подросток из дома не уходил, на учете в органах внутренних дел не состоял.

С заявлением в ОВД 25 октября обратился отец школьника после того, как самостоятельные поиски не принесли положительных результатов.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза карие.

Новый День: В Первоуральске пропал 13-летний подросток (ФОТО)

Одежда: ветровка черная, кепка синяя с красным козырьком, брюки спортивные темные, кроссовки темно-синего цвета. При себе имел велосипед «Форвард» с рамой серебристого цвета.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Максима Щербакова, просят обращаться в ОМВД России по Первоуральску по телефонам: 8(3439)27-05-27, 8(950)64-68-336 (подразделение по делам несовершеннолетних), 64-82-21 или 02 (дежурная часть ОМВД).

Первоуральск, служба информации

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