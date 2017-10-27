«Уральские авиалинии» увеличили количество рейсов из Екатеринбурга в Прагу, Дубай, Париж и Тель-Авив

С 29 октября «Уральские авиалинии» переходят на зимнее расписание, которое будет действовать до 24 марта 2018 года. В этот период маршрутная сеть авиакомпании будет включать более 150 направлений в 23 страны мира из разных российских аэропортов. Много новинок будет из Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

Как уточнили в пресс-службе перевозчика, увеличивается частота рейсов из Екатеринбурга в Прагу, Дубай, Париж и Тель-Авив. Также из Кольцово открываются новые рейсы в китайские города Ордос и Чанчунь, откуда проще добраться до Юго-Восточной Азии. Также для екатеринбуржцев станут ближе Красноярск, Ростов-на-Дону и Хабаровск.

Новые направления свяжут Москву с популярными европейскими городами – Варшавой, Мюнхеном и Зальцбургом. Рейсы в Германию и Швейцарию подготовили специально для любителей горнолыжного спорта, для которых будут предложены лояльные условия провоза снаряжения. Из аэропорта «Жуковский», начиная с декабря, можно будет долететь до респектабельной Женевы.

В зимнем расписании Санкт-Петербурга стоит отметить новые рейсы на Тенерифе – «остров вечной весны», и в Барселону – «туристическую Мекку» Испании, которые будут выполняться по пятницам. Тель-Авив, ранее выполняемый только в летний период, решено было оставить в полетной программе на зиму 2017-2018.

«В своей работе авиакомпания старается сделать большинство рейсов круглогодичными. Поэтому значительная часть расписания сохранится в привычном для наших пассажиров виде. Например, самые популярные рейсы в города России остаются без изменения и будут вылетать по тому расписанию, к которому привыкли наши постоянные пассажиры. Среди новинок зимнего расписания можно обозначить две основные особенности: появляется большой выбор рейсов в Европу и сохраняются традиционные зимние рейсы», – сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний». Более подробную информацию можно получить на сайте авиакомпании www.uralairlines.com.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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