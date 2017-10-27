На юго-западе Екатеринбурга перекроют дорогу

В Екатеринбурге закрывается движение по улице начдива Васильева. Коммунальщики планируют установить канализацию.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, закрывается движение в районе дома № 7 по улице Начдива Васильева на период с 27 по 30 октября 2017 года. Здесь специалисты ООО «УралСтройМонтаж» займутся устройством канализационной сети вдоль улицы Ухтомской до ее пересечения с Васильева.

Добавим, накануне стало известно, что улицу Колмогорова, которую должны были открыть в середине сентября, откроют только в последних числах октября – коммунальщики, ООО «Урал Инжиниринг», затянули сроки ремонта тепломагистрали. Кроме того, несмотря на выпавший снег, продолжаются ремонты тротуаров на проспекте Ленина и на улице 8 Марта.

Екатеринбург, служба информации

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