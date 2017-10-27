Нетрезвый водитель, погубивший пассажира, на два года отправится в колонию-поселение

В Камышлове вынесен приговор Льву Медведеву, который признан виновным в «пьяном» ДТП, повлекшим по неосторожности смерть человека.

Суд приговорил Льва Медведева к лишению свободы на два года с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления автомобилем на 3 года. С подсудимого также будет взыскано в пользу родственников погибшего 950 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре, 27 июня 2017 года около 16 часов нетрезвый Медведев ехал на автомобиле «Тойота Калдина» по Камышловскому району. На подъездной дороге к поселку Первомайский Медведев не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору линии электропередачи. В результате ДТП пассажир автомобиля – мужчина, 1997 г.р., получил травмы в виде перелома костей свода черепа, ушиба и размозжения части головного мозга, после чего был доставлен в ГБУЗ Свердловской области «Пышминская ЦРБ», где через трое суток скончался. Приговор суда в законную силу не вступил.

Камышлов, служба информации

Камышлов. Другие новости 27.10.17

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