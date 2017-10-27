Почему технические службы не выпускают самолеты в рейс? Интервью с главным техником «Уральских авиалиний» (ФОТО, ВИДЕО)

Технический директор авиакомпании «Уральские авиалинии» рассказал нашему агентству, что означает фраза «рейс задерживается по техническим причинам». О том, как обеспечивается безопасность полетов, рассказывает директор Авиационно-технического центра Игорь Поддубный.

Интервью Игоря Поддубного «Новому Дню»

«Техническое обслуживание самолетов делится на два типа: оперативное обслуживание на летном поле и периодическое ТО, которое выполняется в ангаре. Проверки, регулировки, снятие и анализ различных параметров – работы очень много. По графику мы осматриваем и проверяем самолеты между полетами, проводим углубленные проверки раз в день и еженедельно. В ангаре проходит трудоемкое обслуживание, связанное иногда с полной разборкой самолета. Все виды технического обслуживания встраиваются в расписание рейсов.

Например, были ситуации, когда приходилось задерживать и даже отменять рейсы из-за столкновения с птицами. Весна – начало лета – это период миграции, когда такие ситуации возможны. Так, при попадании птицы в двигатель ничего фатального не происходит, но двигатель нужно проверять. Если птица небольшая – это обходится лишь ремонтом входных лопаток вентилятора, но если птица крупная и лопатки загибает, тогда необходима их замена.

Стоит отметить, что такое бывает нечасто. И технические неисправности практически всегда устраняются до планового времени вылета. Но у любой машины при эксплуатации появляются неисправности, и рассчитать время на обслуживание самолета до выявления дефектов со 100-процентной точностью не всегда возможно.

Например, при междурейсовом ТО выявляли отказы топливных регулировочных агрегатов в двигателях. Эти сложные устройства требуют особого подхода, трудоемкой установки и впоследствии проверки двигателя. Сама замена аппаратуры занимает шесть часов. Естественно, когда стоянка авиалайнера 3-4 часа, выдать самолет в срок невозможно.

Сейчас у нас на плановом обслуживании в ангаре стоит Airbus 320. На этом самолете мы обнаружили небольшую коррозию в крыле – ее нужно устранить. При планировании работ мы всегда закладываем определенный резерв времени, но бывают дефекты, которые появляются и требуют больше времени на устранение. Можно провести аналогию с человеком: пока врач не посмотрит УЗИ внутренних органов, он не сможет выявить определенный ряд болезней. Так же и с самолетами – пока мы не сняли часть, обнаружить внутреннюю коррозию было невозможно. И устранять мы ее будем дольше двух недель, которые были запланированы на ТО этой машины. При этом сейчас есть достаточное количество времени на устранение этого дефекта и на расписании рейсов это никак не повлияет.

Иногда я общаюсь с пассажирами нашей авиакомпании, которым задерживают рейс. И я всегда говорю, что у «Уральских авиалиний» на первом месте безопасность полетов, а регулярность без безопасности теряет всякий смысл. Мы всегда работаем и над тем, и над другим и стараемся поддерживать качество обслуживания и все его составляющие на высоком уровне. Пока самолет не будет исправен в полном смысле этого слова, он не взлетит».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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