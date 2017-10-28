Пропавший в прошлое воскресенье первоуральский школьник сам вернулся домой

Органы внутренних дел Первоуральска сообщают об успешном завершении поисков 13-летнего школьника, который ушел из дома в прошлое воскресенье, 22 октября.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, вечером накануне мальчик самостоятельно вернулся домой, о чем его родители сообщили в полицию только на следующий день. В настоящее время с ребенком работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Выяснилось, что с момента пропажи мальчик гостил у друга. В ОМВД России по Первоуральску проводится проверка, по итогам которой будет решен вопрос о постановке школьника на профилактический учет в территориальном отделе полиции и привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащий родительский контроль.

Напомним, мальчик ушел из дома 22 октября. Его отец обратился с заявлением в ОВД только 25 октября, когда самостоятельные поиски не принесли положительных результатов.

Первоуральск, служба информации

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