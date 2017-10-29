Полиция ищет родственников престарелой женщины, заблудившейся в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Престарелая женщина, которая плохо видит и слышит, заблудилась на улицах Нижнего Тагила. Полиция просит откликнуться ее родственников или близких.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, вчера около 19:45 в нижнетагильскую дежурную часть полиции обратились граждане, сообщившие, что на улице Высокогорской находится пожилая женщина, которой требуется помощь. На место незамедлительно был направлен ближайший экипаж патрульно-постовой службы, который доставил престарелую женщину в отдел полиции. Бабушка плохо слышит и видит, не контактна, поэтому не смогла пояснить, как она оказалась на улице, как ее зовут, не стала ли жертвой преступления. Полицейские вызвали бригаду скорой медицинской помощи и передали ее медикам.

Просьба ко всем, кто опознал престарелую женщину, а также может помочь в установлении ее личности, с любой информацией обратиться в отдел полиции № 16 по телефонам: 8 (3435) 97-64-02 или 02.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 28.10.17

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