«Мы замерзаем, а коммунальщики молчат». Центр Екатеринбурга остался без отопления и горячей воды

Жители центральной части Екатеринбурга 29 октября остались без горячей воды и отопления. Об этом РИА «Новый День» сообщили сегодня жители замерзающих домов.

«Утром в воскресенье обнаружили, что батареи холодные. Нет и горячей воды. Это притом, что на улице уже несколько дней держится минусовая температура. Квартира начинает замерзать. А в управляющей компании разводят руками – в диспетчерской не могут сказать, в чем причина коммунального ЧП. Мы замерзаем, а коммунальщики молчат», – рассказал нашему агентству один из жителей дома по улице Бажова.

По словам горожан, отопление и горячая вода неожиданно пропали в самом центре уральской столицы – в квадрате улиц Восточная – Шевченко – Луначарского – Ленина. Никаких предупреждений от управляющей компании о возможных ремонтных работах на сетях ранее не поступало.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.10.17

Полиция ищет родственников престарелой женщины, заблудившейся в Нижнем Тагиле (ФОТО). / Пропавший в прошлое воскресенье первоуральский школьник сам вернулся домой. / В интернате для умственно отсталых детей на Ляпустина снова умер ребенок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»