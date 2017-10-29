В Свердловской области появился Кузиеринбург

Курьез привлек сегодня вечером внимание екатеринбуржцев и гостей города: на табло железнодорожного вокзала появился город Кузиеринбург.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поезд сообщением «Кузиеринбург – Курган» должен был отправиться сегодня вечером со станции «Свердловск-пассажирский».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.10.17

«Мы замерзаем, а коммунальщики молчат». Центр Екатеринбурга остался без отопления и горячей воды. / Полиция ищет родственников престарелой женщины, заблудившейся в Нижнем Тагиле (ФОТО). / Пропавший в прошлое воскресенье первоуральский школьник сам вернулся домой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»