Пожилая женщина-пешеход погибла в ДТП на трассе Екатеринбург – Пермь (ФОТО)

Свердловская полиция устанавливает обстоятельства ДТП на 287 км автодороги Пермь – Екатеринбург, в котором погибла женщина-пешеход.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, вчера в 20:00 водитель автомобиля Subaru, мужчина 1977 года рождения, ехавший со стороны Красноуфимска в направлении Екатеринбурга, сбил женщину-пешехода 1937 года рождения, которая переходила дорогу в неположенном месте перед близко идущим автомобилем. Пенсионерка скончалась на месте до приезда скорой помощи.

После наезда на пешехода водитель не справился с управлением и врезался в стелу АЗС, в результате чего его пассажирка, женщина 1982 года рождения, получила травмы и была доставлена в ЦРБ г. Нижние Серги. Проведено освидетельствование, водитель Subaru был трезв. Водительский стаж 13 лет.

Красноуфимск, служба информации

Красноуфимск. Другие новости 30.10.17

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