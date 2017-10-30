Жителя Качканара отправили на 10 месяцев в колонию за «пьяную» буксировку машины

Мировой судья судебного участка № 2 Качканарского судебного района вынес приговор мужчине, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Местный житель отправится в колонию-поселение на 10 месяцев.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, на скамье подсудимых оказался Олег Артемьев, против которого возбудили уголовное дело по статье 261.1 УК РФ. В августе этого года мужчина управлял автомобилем «Тойота Селика», который буксировался другой машиной на гибкой сцепке по дороге от поселка Валериановск до Качканара.

В районе железнодорожного переезда подсудимый был задержан сотрудниками ДПС. При освидетельствовании был установлен на факт употребления автомобилистом алкоголя – 0,554 мг/л. в выдыхаемом воздухе. Как отмечают в прокуратуре, ранее Олег Артемов уже был судим за совершение аналогичного преступления и ему назначался штраф, который впоследствии был заменен на исправительные работы. Поэтому очередное судебное решение оказалось строже.

Кроме того, что мужчине придется провести 10 месяцев в колонии-поселении, его лишили водительских прав на три года.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.10.17

Уральские адвокаты «по назначению» пригрозили забастовкой из-за 22-миллионного долга по зарплате (ДОКУМЕНТЫ). / Зимой из Кольцово можно будет улететь в Шарджу, Пардубице и на Фукок. / Пожилая женщина-пешеход погибла в ДТП на трассе Екатеринбург – Пермь (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»