Капитан «Уральских пельменей» отправится в СИЗО

Капитан команды КВН и творческого объединения «Уральские пельмени» Андрей Рожков посетит Следственный изолятор №5 в Екатеринбурге. К счастью, повод для визита позитивный – Рожков поздравит сотрудников СИЗО с профессиональным праздником.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мероприятие запланировано на 31 октября. По информации пресс-службы ГУФСИН РФ по Свердловской области, компанию Рожкову составит

президент благотворительного фонда «Верба» Анастасия Овчинникова (сам бывший кавээнщик является учредителем этого фонда). «Андрей Рожков поздравит сотрудников СИЗО-5 с профессиональным праздником – Днем СИЗО и тюрем. Также состоится акция передачи детям, которых опекает фонд «Верба», мягких игрушек, которые были изготовлены осужденными женщинами, отбывающими наказание в отряде хозяйственного обеспечения учреждения», – говорят в ведомстве.

Примечательно, что в отделе кадров СИЗО-5 работает экс-участник команды КВН «Уральские пельмени» Екатерина Кудрявцева (2003 г.), которая сегодня выступает в федеральной команде КВН ФСИН России «Приказ 390».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.10.17

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