Ушел из жизни пионер уральского джаза Николай Баранов

В воскресенье, 29 октября, на 71 году жизни скончался известный музыкант, композитор, дирижер Николай Баранов. Об этом сообщает клуб EverJazz.

«Николай Сергеевич был одним из пионеров уральского джаза, и в этом году отметил 60-летие джазовой деятельности. В 1967 году в Свердловске состоялся первый полудпольный джазовый концерт, в котором поучаствовали Николай Баранов, Владимир Пресняков, Олег Рудин, Валерий Чернавин. Позже музыкант был преподавателем, заведующим эстрадно-джазовым отделением музыкального училища имени Чайковского и свыше 20 лет руководил оркестром Уральского театра эстрады. Слушателям клуба Николай Сергеевич знаком по великолепным выступлениям в EverJazz его знаменитого биг-бэнда. На этих концертах для многих людей он открыл живое звучание классических композиций джаза и показал невероятную свободу и энергетику этой, лучшей на свете, музыки», – говорится на странице клуба в соцсети.

Екатеринбург, служба информации

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