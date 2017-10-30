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Понедельник, 30 октября 2017, 11:29 мск

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Ушел из жизни пионер уральского джаза Николай Баранов

Ушел из жизни пионер уральского джаза Николай Баранов
Фото с официального сайта Театра эстрады

В воскресенье, 29 октября, на 71 году жизни скончался известный музыкант, композитор, дирижер Николай Баранов. Об этом сообщает клуб EverJazz.

«Николай Сергеевич был одним из пионеров уральского джаза, и в этом году отметил 60-летие джазовой деятельности. В 1967 году в Свердловске состоялся первый полудпольный джазовый концерт, в котором поучаствовали Николай Баранов, Владимир Пресняков, Олег Рудин, Валерий Чернавин. Позже музыкант был преподавателем, заведующим эстрадно-джазовым отделением музыкального училища имени Чайковского и свыше 20 лет руководил оркестром Уральского театра эстрады. Слушателям клуба Николай Сергеевич знаком по великолепным выступлениям в EverJazz его знаменитого биг-бэнда. На этих концертах для многих людей он открыл живое звучание классических композиций джаза и показал невероятную свободу и энергетику этой, лучшей на свете, музыки», – говорится на странице клуба в соцсети.

Екатеринбург, служба информации

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