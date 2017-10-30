Екатеринбургский театр обошел на премии «Онегин» 27 соперников со всей России

Екатеринбургский театр оперы и балета стал лауреатом национальной оперной премии «Онегин», которую вручают музыкальным театрам. На Урал едут две награды: в номинации «Театр», а также в номинации «Примадонна», в которой лучшей была признана Надежда Бабинцева за роли в «Русалке» и «Пассажирке». Всего жюри рассмотрело 58 заявок от 28 театров.

Премия «Онегин» называют альтернативой национальной театральной премии «Золотая маска» в области музыкального театра. Фактически лауреаты признаются лучшими оперными исполнителями России. Премия молодая и вручается всего второй год. Но заявки на участие подали в этом году более половины всех российских оперных театров – 28.

Екатеринбургский театр оперы и балета получил одну из престижных наград в номинации «Театр». Также премию в номинации «Примадонна» получила солистка Надежда Бабинцева. Певицу отметили сразу за две партии – Лизы в «Пассажирке» и Чужеземной княжны в «Русалке», – сообщили в пресс-службе Театра оперы и балета.

«Мы имеем в качестве наград 13 «Золотых Масок» за работу над оперными и балетными спектаклями. Но премию национального охвата, оценивающего работу театрального коллектива в целом, получаем впервые», – отметил директор Екатеринбургского театра Андрей Шишкин.

Кроме Екатеринбургского театра, своего «Онегина» получила Геликон-опера – за лучший состав в спектакле «Турандот». Событием года названа постановка оперы «Кавказский пленник» в Красноярском театре.

Главной номинации премии «Онегин» – «Легенда» – посмертно удостоен российский бас, служивший долгое время в Мариинском театре, Николай Охотников. В номинации «Дебют» среди мужчин победили Богдан Волков из Большого театра и Алексей Зеленков из Новосибирского театра оперы и балета. Среди женщин премию получила Елена Стихина из Мариинского театра. Премию в номинации «Мастер сцены» (мужской аналог номинации «Примадонна») удостоен артист Мариинского театра Владислав Сулимский.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.10.17

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