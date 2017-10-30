Полиция оцепила Центральный стадион из-за бесхозного предмета

Сегодня днем из-за угрозы взрыва правоохранительным органам Екатеринбурга пришлось оцепить территорию около Центрального стадиона, на котором в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира по футболу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в обеденный перерыв в социальных сетях стали появляться тревожные сообщения о нарядах полиции и каретах скорой помощи, стянутых в район спортивного сооружения. Горожане интересовались, чем был вызван визит силовиков и медиков к ЦС. Некоторые предположили, что на реконструируемом объекте произошло ЧП – например, разбился кто-то из рабочих.

Однако поводом для выезда правоохранителей стал обнаруженный прохожими бесхозный предмет. «Никакой угрозы он, как выяснили специалисты на месте, не представляет», – уточнили нашему агентству в УМВД РФ по Екатеринбургу. Что это был за предмет и кто сообщил о нем в полицию, в ведомстве не раскрывают.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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