Суд закрыл заседание по делу адвоката Бориса Искандаряна

Суд по делу Бориса Искандаряна начался с ходатайства защиты о закрытии процесса, так как в нем может всплыть адвокатская тайна.
Его поддержал следователь: в качестве своего аргумента он заявил, что еще не все фигуранты дела установлены. Судья Ушаков закрыл судебное заседание.
Заседание закрыли от прессы
Отметим, что выглядел задержанный адвокат свежо и заявил, что хорошо себя чувствует.
Екатеринбург, Максим Бородин
Екатеринбург. Другие новости 30.10.17
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