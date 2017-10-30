Суд закрыл заседание по делу адвоката Бориса Искандаряна

Суд по делу Бориса Искандаряна начался с ходатайства защиты о закрытии процесса, так как в нем может всплыть адвокатская тайна.

Его поддержал следователь: в качестве своего аргумента он заявил, что еще не все фигуранты дела установлены. Судья Ушаков закрыл судебное заседание.

Заседание закрыли от прессы

Отметим, что выглядел задержанный адвокат свежо и заявил, что хорошо себя чувствует.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 30.10.17

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