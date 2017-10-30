Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 30 октября 2017, 14:21 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , ,

Суд закрыл заседание по делу адвоката Бориса Искандаряна

Суд закрыл заседание по делу адвоката Бориса Искандаряна

Суд по делу Бориса Искандаряна начался с ходатайства защиты о закрытии процесса, так как в нем может всплыть адвокатская тайна.

Его поддержал следователь: в качестве своего аргумента он заявил, что еще не все фигуранты дела установлены. Судья Ушаков закрыл судебное заседание.

Заседание закрыли от прессы

Отметим, что выглядел задержанный адвокат свежо и заявил, что хорошо себя чувствует.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 30.10.17

В Нижнесергинском районе избрали двух недостающих депутатов. / Следственный комитет раскрыл подробности задержания адвоката Бориса Искандаряна. / Полиция оцепила Центральный стадион из-за бесхозного предмета.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , , , ,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

Ural Music Night признан самым успешным проектом Свердловской области

В конце недели в Богдановиче снова начнут искать нового мэра

В Нижнесергинском районе избрали двух недостающих депутатов

Следственный комитет раскрыл подробности задержания адвоката Бориса Искандаряна
Все новости