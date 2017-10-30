В переулке Банковском со стороны Малышева запретили парковку

Парковка в переулке Банковском в центре Екатеринбурга отныне запрещена – со стороны Малышева установлены соответствующие знаки. Ограничения введены для обеспечения безопасного проезда к НИИ травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина.

«Знаки с табличкой «Работает эвакуатор» установлены на правой стороне проезжей части от проезда между домами № 7 и № 9 до поворота в медицинское учреждение. Запрет действует также на обеих сторонах въезда напротив ворот научно-исследовательского института», – сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Транспортники предупреждают водителей об изменениях и напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.10.17

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