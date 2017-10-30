Водители возмущены запретом на парковку в переулке Банковском возле НИИ травматологии (ФОТО)

Екатеринбургские водители сегодня были неприятно удивлены – возле НИИ травматологии в переулке Банковском появились новые знаки «Остановка запрещена». В пресс-службе мэрии заявляют, что это сделано для более удобного и безопасного проезда к научному институту. Но водители негодуют: с увеличением числа запрещающих дорожных знаков в самом центре города стало негде оставить автомобиль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», знаки поставили в минувшие выходные со стороны улицы Малышева. Ежедневно горожане оставляют тут десятки автомобилей. Фактически в самом сердце уральской столицы это единственное место, где можно припарковаться без какой-либо оплаты. Рядом есть только одна большая парковка ТРЦ «Пассаж», но она является платной (бесплатны только первые 2 часа). «Возле «Мытного двора» стоят паркоматы, на улице Малышева везде – запрет на парковку, по Ленина – то же самое. И крайне неприятно было сегодня узнать, что городские власти ограничили парковочное пространство на Банковском. То есть вместо того, чтобы решать насущные автотранспортные проблемы, чиновники, наоборот, лишь вводят новые ограничительные меры», – посетовал в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» один из автомобилистов. Мужчина сегодня час искал место для парковки в Банковском.

Схема расположения знаков в переулке

В администрации города тем временем говорят, что ограничения введены для обеспечения безопасного проезда к НИИ травматологии и ортопедии имени В. Д. Чаклина. Соответствующие знаки с табличкой «Работает эвакуатор» установлены на правой стороне проезжей части от проезда между домами № 7 и 9 до поворота в медицинское учреждение. «Запрет действует также на обеих сторонах въезда напротив ворот научно-исследовательского института», – уточнили в мэрии.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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