Проходят мимо при слове «расстрел»: на «Минуту памяти» пришли единицы (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в течение всего дня возле храма Большой Златоуст проходила акция «Молитва памяти»: любой желающий мог подойти к микрофону и прочитать имена репрессированных в советское время уральцев, коих были тысячи. Но вспомнить катастрофу ХХ века пришли единицы: помешала погода и рабочий график. Однако участники «Молитвы памяти» уверены: главное не прерывать традиции. Почему люди сегодня пришли к Большому Златоусту и что они думают о репрессиях и будущем России – смотрите на видео РИА «Новый День».

Акция «Молитва памяти»

Смысл акции – напомнить всем случайным прохожим или специально пришедшим о трагедии ХХ века, когда под репрессии попадали десятки тысяч людей: виновные и невиноватые, целыми семьями жертвы ссылались в невыносимые условия или расстреливались. Во время акции с 12 до 18 часов без перерыва участники зачитывают списки репрессированных на Урале. В них – люди разных возрастов, профессий, объединяет их лишь одно – никто не пережил тех ужасов, на которые их обрекли. Слово «расстрелян», имя и дата звучат в центре Екатеринбурга каждые несколько секунд.

Среди участников «Молитвы памяти» есть такие, кто просто проходил мимо, услышал страшные слова и решил подойти. Но не все решаются подойти к микрофону и читать имена.

«Это очень личное, не каждый может подойти и прочитать страшные строки. Некоторые просто подходят, делятся своими историями, историями своих семей», – рассказали присутствовавшие на площадке у Большого Златоуста волонтеры.

При этом пришедшие считают, что очень важно – не забывать ни на минуту о прошлом России. Потому что оно может повториться.

«Сегодня, к сожалению, многие проходят мимо, когда слышат слова «расстрелян». То же самое было и в 30-е годы прошлого века, и общество пришло к катастрофе. Важно помнить о трагедии, о том, что случилось с Россией, чтобы этого не повторилось», – отметила одна из пришедших на акцию женщин.

«Молитва памяти» проходит сегодня не только в Екатеринбурге, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Самаре, Воронеже, Пскове и многих других городах России. Акция проводится с 2010 года и в прошлые разы в центре Екатеринбурга собирались десятки желающих увековечить имя своих репрессированных родственников или просто помянуть жертв репрессий молитвой. Но сегодня на площадке возле храма Большой Златоуст было немноголюдно. Как считают волонтеры, работающие на акции, помешало то, что «Молитва» выпала на понедельник, а также моросящий дождик и грязь. Но к молебну, который начнется в 18:00, должно подтянуться побольше народу.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 30.10.17

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