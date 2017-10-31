Жительницу Ревды будут судить за фиктивную регистрацию 40 гастарбайтеров

В Свердловской области будут судить жительницу Ревды, которая фиктивно ставила на учет мигрантов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на скамье подсудимых в ближайшее время окажется 51-летня Флюра Сырятова, которая обвиняется по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ».

По версии следствия, с сентября 2015 года по сентябрь 2017 года она фиктивно постановила на учет 40 мигрантов. «Сырятова в помещении ГБУ Свердловской области «Многофункциональный центр» заполняла заявления и предоставляла миграционные документы, оформленные на 40 граждан республик Узбекистан и Таджикистан, отразив тем самым факт их постановки на регистрационный учет в квартирах по ул. Мира и ул. О. Кошевого в Ревде. При этом указанные квартиры обвиняемая для проживания иностранным гражданам не предоставляла», – говорят в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В настоящее время уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 3 Ревдинского городского суда для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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