В Ивделе пьяный мужчина пытался убить из ружья школьника, а потом зарезать его

На севере Свердловской области 50-летний мужчина чуть не убил из ружья 17-летнего школьника, а потом пытался его зарезать. Поводом для конфликта стала ссора злоумышленника с братом потерпевшего.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Ивделе. По данным СУ СКР по Свердловской области, 13 июня этого года пьяный местный житель выстрелил из своего ружья 16 калибра дробью в подростка, к которому у него давно имелась личная неприязнь. Ранее, уточняют следователи, у преступника возникла ссора с братом школьника.

«После того как раненый потерпевший упал, 50-летний мужчина дважды ударил его ножом, причинив ранения подключичной области и плеча. Противоправные действия обвиняемого были пресечены братом подростка, который сбил с ног злоумышленника и разоружил его», – говорят в ведомстве. Буйного соседа отправили под арест и возбудили против него уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». Сейчас все материалы переданы в суд. В СКР добавляют, что пострадавший школьник выжил и сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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