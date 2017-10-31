Екатеринбуржец написал заявление в полицию на проститутку, отказавшую ему в оральных услугах

Житель Екатеринбурга написал заявление в полицию по факту непредоставления ему сексуальных услуг – он написал жалобу на проститутку, которая «взяла деньги, но не хочет делать миньет» (орфография авторская). Фото документа опубликовал телеграм-канал MDK.

Обращение мужчины по имени Андрей было зарегистрировано в отделе полиции №13 УМВД России по Екатеринбургу 29 октября этого года. «Происшествие», на которое екатеринбуржец решил пожаловаться правоохранителям, произошло в домашней гостинице «Аист» на улице Дарвина, 40.

Напомним, согласно российскому законодательству, занятия проституцией административно наказуемы – жрице любви может грозить штраф по статье 6.11 КоАП РФ от 1,5 до 2 тысяч рублей. Обращение к услугам проституток в РФ не наказывается.

Впрочем, как поясняют «Новому Дню» знакомые силовики, мужчине в возбуждении дела в отношении разборчивой девушки отказали – так как он не смог предоставить ни чека, ни договора, ни других доказательств того, что совершал оплату.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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