Красным днем календаря станет не 7 ноября. Коммунисты устроят шествие заранее

Свердловские коммунисты определились с программой празднования 100-летней годовщины Великой Октябрьской революции. В Екатеринбурге 6 ноября пройдет массовая демонстрация, в которой примут участие до 2 тысяч человек, сообщил РИА «Новый День» первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев. Также в городах области в этот день пройдут праздничные митинги, шествия и концерты. Как объяснили в региональном отделении партии, торжества запланированы на день раньше, так как 7 ноября будет рабочим днем.

Масштабное шествие коммунистов и их единомышленников в Екатеринбурге начнется в 12:00 от Главпочтамта и завершится у памятника Ленину на площади 1905 года. Затем партийцы отправятся в Театр эстрады, где в 14:00 начнется праздничный концерт в честь 100-летия революции. По той же схеме пройдут торжества в городах области, где мероприятия организуют первички КПРФ. Гостей из других регионов России на мероприятиях свердловского обкома не ожидается. Напомним, что в прошлые годы праздничные демонстрации коммунистов собирали в Екатеринбурге несколько сотен человек. В этом году партийцы надеются сильно повысить масштабность шествий за счет выходного дня и круглой даты.

Традиционно коммунисты проигнорируют День народного единства. Как подтвердил агентству Александр Ивачев, партия не будет принимать участие в общегородском митинге в Историческом сквере, который состоится 4 ноября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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