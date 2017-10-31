Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 31 октября 2017, 11:50 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , ,

Красным днем календаря станет не 7 ноября. Коммунисты устроят шествие заранее

Красным днем календаря станет не 7 ноября. Коммунисты устроят шествие заранее

Свердловские коммунисты определились с программой празднования 100-летней годовщины Великой Октябрьской революции. В Екатеринбурге 6 ноября пройдет массовая демонстрация, в которой примут участие до 2 тысяч человек, сообщил РИА «Новый День» первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев. Также в городах области в этот день пройдут праздничные митинги, шествия и концерты. Как объяснили в региональном отделении партии, торжества запланированы на день раньше, так как 7 ноября будет рабочим днем.

Масштабное шествие коммунистов и их единомышленников в Екатеринбурге начнется в 12:00 от Главпочтамта и завершится у памятника Ленину на площади 1905 года. Затем партийцы отправятся в Театр эстрады, где в 14:00 начнется праздничный концерт в честь 100-летия революции. По той же схеме пройдут торжества в городах области, где мероприятия организуют первички КПРФ. Гостей из других регионов России на мероприятиях свердловского обкома не ожидается. Напомним, что в прошлые годы праздничные демонстрации коммунистов собирали в Екатеринбурге . В этом году партийцы надеются сильно повысить масштабность шествий за счет выходного дня и круглой даты.

Традиционно коммунисты проигнорируют День народного единства. Как подтвердил агентству Александр Ивачев, партия не будет принимать участие в общегородском митинге в Историческом сквере, который состоится 4 ноября.

Екатеринбург,

Екатеринбург. Другие новости 31.10.17

Новым мэром Алапаевска стал Сергей Беспалов. / Екатеринбуржец написал заявление в полицию на проститутку, отказавшую ему в оральных услугах. / «Из двух основателей Екатеринбурга один был лютеранином». Почему на Урале отмечают 500-летие Реформации.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Столетние идейные и молодежь на зарплате – кто в XXI веке ходит на демонстрацию 7 ноября (ВИДЕО)

В рубриках

, , , , ,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

Куйвашев назначил шестерых членов правительства

Трамваи двух маршрутов пустят по Татищева в течение 10 дней

В Красноуфимске начали тянуть электричество к будущему району домов для льготников

В Лесном брали дополнительные деньги за вход в кинозал
Все новости