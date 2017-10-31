В Лесном брали дополнительные деньги за вход в кинозал

В закрытом уральском городе Лесном Роспотребнадзор оштрафовал кинотеатр, бравший с кинозрителей дополнительную плату за вход на некоторые сеансы.

Как сообщили РИА «Новый День» в Роспотребнадзоре, Качканарским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области по обращению граждан г. Лесного проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО «Киномир-Лесной». Горожане жаловались на сбор платы за дополнительный «Входной билет» в размере 50 рублей в кинотеатр «Ретро».

В ходе проверки специалистами было установлено, что ООО «Киномир-Лесной» в кинотеатре «Ретро» (г. Лесной, ул. Ленина, д. 41) допускает включение в договор условий, ущемляющих установленные законом права потребителя, а именно: при продаже билетов на показ художественных, документальных, научно-популярных, мультипликационных, учебных кино- и видеофильмов, допускается навязывание зрителям дополнительных услуг (предсеансовое обслуживание), предоставляемых за плату, путем продажи «Входных билетов» стоимостью 50 рублей каждый. Отдельно продажа билетов на показ фильмов без продажи «Входных билетов» на территории кинотеатра «Ретро» не производится (за исключением продажи билетов через интернет).

Виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10000 рублей. Постановление вступило в законную силу. Юридическому лицу выдано предписание о прекращении прав потребителей.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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