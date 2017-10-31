В Красноуфимске начали тянуть электричество к будущему району домов для льготников

Энергетики «Облкоммунэнерго» начинают очередной этап строительства электросетей на территории Плодопитомника – нового жилого микрорайона Красноуфимска. Это один из самых больших проектов индивидуальной застройки в Свердловской области, в рамках которого льготники получат бесплатно 673 надела. Все участки уже размежеваны, на некоторых ведется строительство.

В новом жилом массиве вскоре появятся дороги и вся необходимая инфраструктура. Подведение электросетей к будущим домам – лишь первый этап строительства коммуникаций. На данный момент специалисты «Облкоммунэнерго» уже установили 4 комплектные трансформаторные подстанции, проложили две высоковольтные кабельные (подземные) линии и начали установку железобетонных опор для воздушных линий 0,4 киловольта – непосредственно к участкам. Предстоит построить почти 19 километров линий.

«Эту работу мы начали с расчистки площадок вдоль центральной дороги – пришлось поработать дровосеками. Сначала вырубили всю поросль, выпилили старые тополя и яблони. Сейчас приступаем к своей обычной работе. Продолжаем установку опор – их будет около 600, потом смонтируем последнюю, пятую, подстанцию. Этого напряжения достаточно, чтоб закрыть потребности всех жителей нового микрорайона», – рассказал начальник Красноуфимского РКЭС АО «Облкоммуэнерго» Андрей Ващенко.

Уже возобновлен прием заявок на техприсоединение будущих жителей. Пока заявки на подключение подали 105 человек, договоры заключены с 65 владельцами, 12 из них уже выполнены. Стоимость подключения потребителей рассчитывается по льготному тарифу – владельцу каждого участка оно обойдется всего в 550 рублей.

Екатеринбург, служба информации

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