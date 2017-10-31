Куйвашев назначил шестерых членов правительства

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении ещё шестерых членов правительства Свердловской области.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил на заседании кабмина. От приставок «и.о." избавились министр образования Юрий Биктуганов, министр строительства Михаил Волков, министр АПК Дмитрий Дегтярев, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, директор департамента Госжилстройнадзора Алексей Россолов, министр транспорта Василий Старков.

Остальные члены правительства, по словам губернатора, будут предназначены в ближайшее время.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 31.10.17

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