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Вторник, 31 октября 2017, 13:55 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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В Ревде рейсовый автобус протаранил торговый центр

В Ревде рейсовый автобус протаранил торговый центр

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства серьезного ДТП с участием рейсового автобуса, который сегодня днем врезался в торговый центр «Мичурин» и салон сотовой связи «Мегафон» в Ревде.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел рядом с автостанцией. По информации местных жителей в социальных сетях, автобус № 151 стоял на эстакаде (судя по всему, его ремонтировали) и внезапно скатился вниз. Многотонное транспортное средство остановилось только после того, как врезалось в здание ТЦ. При этом очевидцы отмечают, что в результате ДТП пострадал мужчина.

В отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области сообщают, что причиной ЧП стало то, что водитель не поставил автобус на стояночный тормоз.

Екатеринбург,

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