Роспотребнадзор назвал производителей «незамерзаек» с метанолом и изъял 220 литров опасной жидкости

Накануне зимы управление Роспотребнадзора по Свердловской области напомнила об основных правилах выбора стеклоомывающих жидкостей. Главное – чтобы в составе не было метилового спирта, опасного для здоровья и жизни. Также ведомство назвало производителей опасных «незамерзаек», которые уже попадались с метанолом.

«При использовании зимних стеклоомывающих жидкостей необходимо учитывать, что данная жидкость изготавливается из спиртового раствора (непищевого спирта), моющих средств, ароматизаторов, красителей. Недобросовестные производители используют в производстве стеклоомывающих жидкостей метиловый спирт, обладающий слабым запахом, низкой ценой. В случае применения такого стеклоочистителя в воздушной среде салона автомобиля могут накапливаться небезопасные концентрации метилового спирта (метанола) и вызвать головокружение, боли в области сердца и печени, ухудшение зрения, заболевания органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей», – напомнили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

С начала 2017 года ведомство проверило 97 точек торговли стеклоомывающими жидкостями, в 7 магазинах выявлены «незамерзайки», не соответствующие требованиям. Из 43 отобранных проб неудовлетворительными по показателю «метанол» оказались 9 проб. Содержание метанола в этих пробах превышало норматив более чем в 10 раз. Изготовители несоответствующей продукции: ООО «Байкал Аква» (Екатеринбург), ООО «Альмэкс» (Москва), ООО «ИнтерТорг» (Москва), ООО «ТД Вымпелторг» (Москва), ООО «Регион-С» (Нижегородская область, Дзержинск).

В отношении продавцов недоброкачественной продукции вынесено 6 постановлений о назначении наказания в виде штрафов на общую сумму 391 тысяч рублей, судами конфисковано 219,8 литров стеклоомывающей жидкости. В отношении производителей «незамерзайки» вынесено два постановления о назначении наказания в виде штрафов на общую сумму 450 тысяч рублей и вынесено одно постановление о прекращении действия свидетельства о государственной регистрации. Кроме того, удовлетворен иск в отношении общества с ограниченной ответственностью «Байкал Аква» о ликвидации юридического лица.

Роспотребнадзор советует автолюбителям приобретать стеклоомывающую жидкость только в установленных местах торговли. При покупке необходимо обратить внимание на информацию на этикетке, которая должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности, меры предосторожности.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.10.17

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