Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 31 октября 2017, 15:22 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , ,

Туман в Екатеринбурге не рассеивается почти весь день

Туман в Екатеринбурге не рассеивается почти весь день

В Екатеринбурге почти весь день не рассеивается туман, хотя днем он стал менее плотным, чем был утром. Фотокорреспондент «Нового Дня» проследил за этим, делая снимки двух знаковых объектов в центре города – недостроенной телебашни и купола цирка.

Туман в Екатеринбурге не рассеивается почти весь день
Туман в Екатеринбурге не рассеивается почти весь день
Туман в Екатеринбурге не рассеивается почти весь день
Туман в Екатеринбурге не рассеивается почти весь день

«Это явление довольно характерно для осени. Большая влажность спровоцировала туман. Хотя то, что сейчас, не квалифицируется как туман – это уже дымка. Думаю, что завтра все рассеется», – сказала «Новому Дню» главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Снимки сделаны в 09:30, в 11:00, в 13:00 и в 15:00.

Туман в Екатеринбурге не рассеивается почти весь день
Туман в Екатеринбурге не рассеивается почти весь день
Туман в Екатеринбурге не рассеивается почти весь день
Туман в Екатеринбурге не рассеивается почти весь день

Екатеринбург,

Екатеринбург. Другие новости 31.10.17

Роспотребнадзор назвал производителей «незамерзаек» с метанолом и изъял 220 литров опасной жидкости. / Деньги свердловского фонда развития промышленности оказались никому не нужны. / «Вся кампания была придумана на коленке»: ушедший из команды глава предвыборного штаба Собчак объяснил причины раскола.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , ,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

Переселение из аварийного жилья в плесневелые квартиры заинтересовало следователей

«Гринпис» нашел в центре Екатеринбурга аномальную зону с чистым воздухом

«Коллапс в судах неминуем». 1 ноября в Свердловской области 3 тысячи адвокатов начнут забастовку из-за долгов

Выбор граждан избавит рынок ЖКХ от вороватых «управляшек»
Все новости