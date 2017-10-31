Туман в Екатеринбурге не рассеивается почти весь день

В Екатеринбурге почти весь день не рассеивается туман, хотя днем он стал менее плотным, чем был утром. Фотокорреспондент «Нового Дня» проследил за этим, делая снимки двух знаковых объектов в центре города – недостроенной телебашни и купола цирка.

«Это явление довольно характерно для осени. Большая влажность спровоцировала туман. Хотя то, что сейчас, не квалифицируется как туман – это уже дымка. Думаю, что завтра все рассеется», – сказала «Новому Дню» главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Снимки сделаны в 09:30, в 11:00, в 13:00 и в 15:00.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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