Медленная карма. Екатеринбуржец спустя четыре дня узнал, что стал виновником ДТП (ФОТО)

В редакцию обратился автолюбитель, считающий, что его незаконно лишили прав. Сергей Алексеенко был обвинен в оставлении места ДТП и осужден за 15 минут. Сам он утверждает, что об участии в ДТП и не подозревал.

Как рассказал РИА «Новый День» Сергей, 22 сентября он разъехался на узкой улочке Школьников с другим автомобилем. Девушка за рулем Opel Astra остановилась, и он не спеша ее объехал. Через 4 дня мужчину вызвали в ГИБДД. Выяснилось, что спустя полтора часа после их встречи автолюбительница приехала в инспекцию с заявлением о ДТП и схемой. Она продемонстрировала в полиции царапину на кузове, якобы оставленную машиной Сергея. У Сергея инспекторы тоже нашли мелкие повреждения.

Доводы Алексеева о том, что ему нужно подготовиться к защите, не убедили суд. Сергей был признан виновным по статье 12.27 КоАП и лишен прав.

«Судья мне не позволила даже адвоката вызвать. Говорит, у вас есть 15 минут на все, мне нужно до конца дня решение вынести. Обжаловать я пошел уже с юристом. Объясняли в районном суде, что эта девушка, что влезла, она ни единого сигнала не подала. Более того, уехала. Она через полтора часа только явилась в ГИБДД писать заявление, инспекторам объяснила, что растерялась. У нее даже фотографии царапин вечерние, хотя ДТП было днем. Но решение было оставлено в силе», – пояснил агентству Алексеев.

Повреждения на машине Сергея

Его оппонент рассказала корреспонденту «РИА Новый День», что они разъезжались на узкой улочке, опустив стекла, и она сказала Сергею о том, что он царапает ее автомобиль. Однако мужчина уехал. После чего, утверждает участница инцидента, она позвонила в ГИБДД и сразу зафиксировала повреждения. Подтвердить свои слова записью с регистратора ни одна из сторон не может.

Царапины на авто заявительницы

Екатеринбург, служба информации

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