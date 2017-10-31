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NewDayNews.ru

Вторник, 31 октября 2017, 15:48 мск

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Екатеринбург

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Медленная карма. Екатеринбуржец спустя четыре дня узнал, что стал виновником ДТП (ФОТО)

Медленная карма. Екатеринбуржец спустя четыре дня узнал, что стал виновником ДТП (ФОТО)

В редакцию обратился автолюбитель, считающий, что его незаконно лишили прав. Сергей Алексеенко был обвинен в оставлении места ДТП и осужден за 15 минут. Сам он утверждает, что об участии в ДТП и не подозревал.

Как рассказал РИА «Новый День» Сергей, 22 сентября он разъехался на узкой улочке Школьников с другим автомобилем. Девушка за рулем Opel Astra остановилась, и он не спеша ее объехал. Через 4 дня мужчину вызвали в ГИБДД. Выяснилось, что спустя полтора часа после их встречи автолюбительница приехала в инспекцию с заявлением о ДТП и схемой. Она продемонстрировала в полиции царапину на кузове, якобы оставленную машиной Сергея. У Сергея инспекторы тоже нашли мелкие повреждения.

Новый День: Медленная карма. Екатеринбуржец спустя четыре дня узнал, что стал виновником ДТП (ФОТО)

Доводы Алексеева о том, что ему нужно подготовиться к защите, не убедили суд. Сергей был признан виновным по статье 12.27 КоАП и лишен прав.

«Судья мне не позволила даже адвоката вызвать. Говорит, у вас есть 15 минут на все, мне нужно до конца дня решение вынести. Обжаловать я пошел уже с юристом. Объясняли в районном суде, что эта девушка, что влезла, она ни единого сигнала не подала. Более того, уехала. Она через полтора часа только явилась в ГИБДД писать заявление, инспекторам объяснила, что растерялась. У нее даже фотографии царапин вечерние, хотя ДТП было днем. Но решение было оставлено в силе», – пояснил агентству Алексеев.

Новый День: Медленная карма. Екатеринбуржец спустя четыре дня узнал, что стал виновником ДТП (ФОТО)
Повреждения на машине Сергея

Его оппонент рассказала корреспонденту «РИА Новый День», что они разъезжались на узкой улочке, опустив стекла, и она сказала Сергею о том, что он царапает ее автомобиль. Однако мужчина уехал. После чего, утверждает участница инцидента, она позвонила в ГИБДД и сразу зафиксировала повреждения. Подтвердить свои слова записью с регистратора ни одна из сторон не может.

Новый День: Медленная карма. Екатеринбуржец спустя четыре дня узнал, что стал виновником ДТП (ФОТО)
Царапины на авто заявительницы

Екатеринбург,

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